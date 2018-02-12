Kanada'da Mehmetçik'e Dua - Montreal

Kanada'nın Montreal kentinde yaşayan Türkler, Montreal Türk Kültür Derneğinin düzenlediği etkinlikte, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler ile görev yapan askerler için dua okudu.

Montreal Türk Kültür Derneği merkezindeki etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Mehmet Örs, "Bugün burada toplanmamızın nedeni vatandır. Vatan hepimizin ortak hasretidir. Şu anda ülkemiz fiili olarak bir savaştadır. Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve on bin kilometre uzaktan da olsa devletimize ve askerimize destek amaçlı toplandık. Dualarımız onlarla. Allah, devletimizin ve askerimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Programa katılan Montreal İslama Davet Vakfı imam hatibi Enis Dedeoğlu da İslam'da şehitliğin önemine ilişkin konuşma yaptı ve Kur'an-ı Kerim'den sureler okudu. Dedeoğlu, yaptırdığı dua ile katılanlara duygusal anlar yaşattı.