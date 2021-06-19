Kanada'da Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyon 400 bini geçti
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Kanada'da Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyon 400 bini geçti

Kanada'da Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyon 400 bini geçti
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 400 bini aştı.

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 400 bini aştı.

Kanada'da bir hafta önce 1 milyon 399 bin 36 olan Kovid-19 vaka sayısı, 8 bin 233 artarak 1 milyon 407 bin 269'a çıktı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde düşmeye devam eden vaka sayısında, son bir haftada da düşüş kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, 4-11 Haziran'daki bir haftalık dönemde ilk kez 10 binin altına düşen vaka sayısı, son bir haftada da 8 bin 233 olarak kayıtlara girdi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki Kovid-19'a bağlı can kayıpları de azalmaya devam ediyor. Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son bir haftada 145 artışla 26 bin 23'e ulaştı.

Kanada'da 4-11 Haziran'da Kovid-19 nedeniyle 207 kişi ölmüştü.

Bakanlık salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısını da 1 milyon 368 bin 449 olarak duyurdu.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 36 milyon 52 bin 706 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada'da bugüne kadar toplam 31 milyon 399 bin 702 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, ülke genelinde her iki dozun da uygulandığı, tam aşılanan kişi sayısı da 6 milyon 470 bin 2118 oldu.

Kanada-ABD sınırı temmuz sonuna kadar kapalı kalmaya devam edecek

Öte yandan, Kovid-19 salgını nedeniyle Kanada-ABD sınırlarında uygulanan kısıtlamaların temmuz ayı sonuna kadar devam edeceği açıklandı.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair yaptığı açıklamada, zorunlu olmayan geçişler için kapatılan Kanada-ABD sınırlarının, 21 Temmuz 2021'e kadar kapalı kalmaya devam edeceğini duyurdu.

Bakan Blair, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın Amerikan makamları ile yapılan ortak görüşmeler sonunda alındığını ifade etti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau daha önce yaptığı açıklamada, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılabilmesi için Kanadalıların yüzde 75'inin aşılanması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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