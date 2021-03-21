Kanada'da Kovid-19 vakaları 930 bini geçti
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Kanada'da Kovid-19 vakaları 930 bini geçti

21.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:31
Kanada'da Kovid-19 vakaları 930 bini geçti

Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 930 bini geçtiği bildirildi.

Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 930 bini geçtiği bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir haftada ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı 25 bin 36 artarak 930 bin 517'ye çıktı.

Ülke genelinde son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 209 artarak 22 bin 643'e yükseldi.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra iyileşenlerin sayısı 873 bin 595 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 26 milyon 507 bin 942 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada'da bugüne kadar 3 milyon 862 bin 333 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 626 bin 473 oldu.

Kovid-19 için 12 milyon dolarlık araştırma

Ontario eyaletinde atık sulardan Kovid-19 verileri elde etmeyi esas alan araştırma başlatıldı.

Hamilton kentindeki McMaster Üniversitesince yürütülen araştırmaya, eyalet hükümetince 12 milyon Kanada doları bütçe ayrıldı.

McMaster Üniversitesi Mühendislik Uygulama ve Teknoloji Okulundan Prof. Gail Krantzberg, CBC'ye yaptığı açıklamada, Kovid-19'a dair verilerin sağlık merkezlerine ulaşmasından günler hatta haftalar önce atık sularda saptanabildiğine dikkati çekti.

Krantzberg, "Bu haliyle bir erken uyarı sistemi görevi gören atık sular, salgınla ilgili neler olup bittiğini gerçek zamanlı olarak anlamamıza yardımcı olacak ve bu konudaki kapasitemizi geliştirecek." dedi.

Eyalet hükümetinden yapılan açıklamada da Ontario'daki belediyelerden alınan atık su örneklerinin test edilmesi için gözetim ağı oluşturulduğu, verilerin 13 akademik ve araştırma kurumuyla paylaşılarak analiz edileceği duyuruldu.

Açıklamada, bunun yerel halk sağlığı birimlerinin potansiyel Kovid-19 gelişmelerini tanımlama, izleme ve yönetme becerisini geliştireceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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