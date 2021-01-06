Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 624 bini geçti
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Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 624 bini geçti

06.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:21
Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 624 bini geçti

Kanada'da, son bir haftada ülke genelindeki pozitif Kovid-19 vaka sayısı, 53 bin 613 artarak 624 bin 553'e yükseldi.

Kanada'da, son bir haftada ülke genelindeki pozitif Kovid-19 vaka sayısı, 53 bin 613 artarak 624 bin 553'e yükseldi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili verileri güncelledi.

Buna göre son bir haftada ülke genelindeki pozitif Kovid-19 vaka sayısı, 53 bin 613 artarak 624 bin 553'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 879 kişi daha yaşamını yitirirken, ölenlerin sayısı 16 bin 317'ye çıktı.

Ülkede salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 528 bin 871 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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