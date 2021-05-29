Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 375 bini geçti

Kanada'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 375 bini aştı.

Kanada'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 375 bini aştı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 salgınında son 10 günde 37 bin 642 yeni vaka tespit edildi. Bu artışla, ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 375 bin 783'e yükseldi.

Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısında son 10 günde kaydedilen 448 artışla Kanada'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 466 oldu.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 311 bin 702 olarak kaydedildi.

Kanada genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 34 milyon 550 bin 157 Kovid-19 testi uygulandı.

Ülkede toplam 23 milyon 68 bin 25 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, tam aşılanan kişi sayısı da 1 milyon 902 bin 27 oldu.

Öte yandan Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşılarının son kullanma tarihini uzattığını duyurdu.

Ontario Eyalet Sağlık Bakanı Christine Elliott, federal bakanlığın aşılardaki son kullanma tarihini 31 Mayıs'tan 1 Temmuz'a uzattığını açıkladı.

Elliott, kararın "gönderilen istikrar verilerinin incelenmesinin ardından" verildiğini söyledi.

Kullanımının askıya alınmasından sonra aşının güvenliğini yeniden değerlendiren bakanlık, aşıların kalite kontrollerinden geçirildiğini ve birkaç hafta depoda kalan dozların 1 Temmuz 2021 tarihine kadar kullanılabileceğine karar verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan