Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti

Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 10 günde 75 bin 612 artışla vaka sayısı 1 milyon 302 bin 651'e çıktı.

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 10 günde 75 bin 612 artışla vaka sayısı 1 milyon 302 bin 651'e çıktı.

???????Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 10 günde 75 bin 612 yeni pozitif Kovid-19 vakası kaydedildi. Bu artışla 1 milyon 227 bin 039 olan vaka sayısı 1 milyon 302 bin 651'e çıktı.

Ülke genelinde son 10 günde Kovid-19 ölümleri ise 495 artarak 24 bin 261'den 24 bin 756'ya yükseldi.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 201 bin 112'ye yükseldi.

Kanada'da bugüne kadar toplam 16 milyon 799 bin 546 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Öte yandan Ontario eyaleti, AstraZeneca-Oxford tarafından üretilen Kovid-19 aşısının kullanımı durdurdu.

Kanada'da genelinde AstraZeneca aşısı yapılan üç kişi, kan pıhtılaşması nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

Son Dakika: Türkiye'de 12 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi
Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada
Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada
Sağlık Bakanlığı: 'Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek...
Sağlık Bakanlığı: "Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Muslera Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 20:22:29. #1.16#

title