Kanada'da Kovid-19 salgını gerekçesiyle 33 milyon mobil cihaz izlendi

Kanada Halk Sağlığı Ajansının (PHAC), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle 33 milyon mobil cihazı izlediği ortaya çıktı.

Kanada'nın ulusal gazetelerinden National Post'ta yer alan habere göre, PHAC, salgın süresince uygulanan tam kapanmada insanların faaliyetlerini izlemek için cep telefonu kulelerindeki verilere erişti.

Haber üzerine gazeteye açıklama yollayan ajans, karantina sırasında insanların hareketlerini izlemek için 33 milyon mobil cihazın konum verilerine erişildiğini doğruladı.

PHAC sözcüsü açıklamasında, "ajansın, karantina önlemlerinin etkinliğini değerlendirmek ve Kanada içindeki nüfus hareketi ile Kovid-19'un yayılması arasındaki olası bağlantıları anlamasına" izin vermek için konum verilerini kullandığını belirtti.

Sözcü, Kanada'daki hareket eğilimlerinin "tanımlanmamış ve toplu verilerini" sağlamak için Telus şirketi ile Mart 2021'de sözleşme imzalandığını, sözleşmenin Ekim 2021'de sona erdiğini ifade ederek PHAC'ın artık konum verilerine erişimi olmadığını kaydetti.

PHAC sözcüsü, hareketlilik veri analizinin halk sağlığı hedeflerini ilerletmeye yardımcı olduğunu, bulguların halk sağlığı mesajları, planlama ve politika geliştirmeyi bilgilendirmek için özel danışma komitesi aracılığıyla iller ve bölgelerle düzenli olarak paylaşıldığını da ifade etti.

Gözetim teknolojisinde yeni bir "normal" oluştu

Haber de görüşlerine yer verilen Pandemik Gözetim kitabının yazarı ve Queen's Üniversitesi Gözetim Çalışmaları Merkezinin eski direktörü David Lyon, "Kanada halkının, salgın sona ermeden ve sonrasında bu tür birçok yetkisiz gözetim girişimini öğreneceğini düşünüyorum. Kovid-19 salgını sırasında gözetim teknolojisinin artan kullanımı, güvenlik adına yeni bir normal oluşturdu. Salgın, yalnızca halk sağlığı için değil, aynı zamanda çalışanları, alışveriş yapanları ve evden öğrenenleri izlemek için birçok düzeyde büyük bir gözetim artışı için fırsatlar yarattı." dedi.

Lyon, "Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden birçok kaynaktan, 11 Eylül'den sonraki devasa gözetimi gölgede bırakan salgın gözetimine dair kanıtlar geliyor" dedi.

Federal Sağlık Bakanlığından sonra Kanada genelindeki en yetkili sağlık kurumu olan Kanada Halk Sağlığı Ajansının, özel verilere bu şekilde ulaşması, Ulusal Gizlilik Komiserliği tarafından da incelemeye alındı.

Gizlilik Komiserliği Ofisi, "girişim hakkında daha fazla bilgi almak için ajansın takip edildiğini" ve şu aşamada ek yorum yapılamayacağını duyurdu.

AA / Seyit Aydoğan - Son Dakika Haberleri

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