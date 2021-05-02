Kanada'da Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 571 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanada'da Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 571 kişi hayatını kaybetti

Kanada'da Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 571 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir haftada 571 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir haftada 571 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde geçen hafta vaka sayısı 50 bin 61 artarak 1 milyon 176 bin 978'den 1 milyon 227 bin 39'a çıktı.

Aynı dönemde 23 bin 690 olan Kovid-19 ölümleri 571 artarak 24 bin 261'e yükseldi.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı 1 milyon 119 bin 239 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık kuruluşlarında bugüne dek 31 milyon 590 bin 568 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada'da bugüne kadar toplam 13 milyon 646 bin 12 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, tam aşılama uygulanan kişi sayısı 1 milyon 20 bin 376'ya ulaştı.

Uluslararası seyahatler için sertifika arayışı sürüyor

Kanada hükümetinin, salgın nedeniyle kısıtlı olan uluslararası seyahatleri kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek Kovid-19 aşı sertifika sistemlerinin geliştirilmesi hakkında uluslararası ortaklarla arayış içinde olduğu belirtildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanı Patty Hajdu, CBC'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Hükümetinin "aşı pasaportları" kavramını benimsediğini ve aşılanmış Kanadalıların tekrar uluslararası seyahat etmelerine izin verecek bir tür sertifika bulacağını belirten Hadju, şunları söyledi:

"G7 üyesi meslektaşlarımla buna bir tür standartlaştırılmış yaklaşımla nasıl sahip olabileceğimize dair düzenli olarak görüşüyorum. Buna halen de devam ediyoruz. Kanadalılar seyahat etmek isteyecek. Yıllar içinde diğer seyahat gereksinimlerinde değişiklikler olduğu gibi Kanadalıların da uluslararası seyahat edebilmek için hazırlıklı olmaları gerekiyor. Biz de bunun için gerekeni yapacağız."

Hadju, Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin Avrupa'nın Dijital Yeşil Sertifika programı hakkında görüştüklerini aktararak, kendilerinin de mevcut seçeneklerden en iyi olanı bulmak için çalıştığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

Avustralya, Hindistan'dan gelen yolcuları yasa dışı ilan etti! Gelirlerse hapse girebilirler
Avustralya, Hindistan'dan gelen yolcuları yasa dışı ilan etti! Gelirlerse hapse girebilirler
Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca, Rusya'ya gidiyor! Ziyaretin amacı Türkiye'nin lokomotif sektörünü mutlu edecek
Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca, Rusya'ya gidiyor! Ziyaretin amacı Türkiye'nin lokomotif sektörünü mutlu edecek
Son Dakika: Çin aşısının tedarikinde sorun çıktı, Bakan Koca nedenini anlattı
Son Dakika: Çin aşısının tedarikinde sorun çıktı, Bakan Koca nedenini anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Diego Cyle Larin Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kanada'da Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 571 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 09:53:34. #1.16#

title