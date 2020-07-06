Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 738'e çıktı
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Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 738'e çıktı

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 4 günde 75 kişi yaşamını yitirdi.

Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 738'e çıktı
06.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:40

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 4 günde 75 kişi yaşamını yitirdi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 738'e yükseldi.

Vaka sayısı 1297 artışla 107 bin 381'e ulaştı. Kanada'da bugüne kadar 2 milyon 940 bin 925 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Salgının başlangıcından bu yana hastalığı atlatanların sayısı 70 bin 759'a çıktı.

Karantinaya girmeyen 2 Amerikalıya ceza

Öte yandan Ontario Eyalet Polisi, Kanada'nın ABD ile sınır kentlerinden Thunder Bay'e gelen 65 ve 66 yaşlarındaki ABD vatandaşı karı kocaya, 14 gün karantinada kalma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 2 bin Kanada doları ceza kesildiğini duyurdu.

Kanada Halk Sağılığı Ajansı Toronto ve Montreal başta olmak üzere ülkenin yolcu trafiği yoğun havalimanları ile sınır kapılarına ek sağlık görevlisi tahsis edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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