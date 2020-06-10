Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bini geçti
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Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bini geçti

Kanada'da son 48 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145 artışla 8 bin 4'e yükseldi.

Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bini geçti
10.06.2020 20:57 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:00

Kanada'da son 48 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145 artışla 8 bin 4'e yükseldi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen bilgilere göre, Kovid-19 salgınında son 48 saatte 145 ölüm daha meydana geldi. Ülkedeki toplam pozitif Kovid-19 vaka sayısı da 1766 artarak 98 bin 228'e yükseldi.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 955 bin 719 kişiye Kovid-19 testi uygulandı. Salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 tedavisi görerek iyileşenlerin sayısı 56 bin 104 oldu.

Starbucks Kanada'daki 200'e yakın şubesini kapatıyor

Kahve zinciri Starbucks, Kanada genelindeki şubelerinden 200'e yakınını kapatacağını açıkladı. ABD merkezli şirket, Kovid-19 salgını nedeniyle aldığını duyurduğu kararın, ülkede hayatın normale dönmesinden sonra da değişmeyeceğini kaydetti.

Kovid-19 salgını nedeniyle etkili bir duraklama yaşandığı belirtilen açıklamada, şirketin dünya çapında daha fazla mağaza açmayı planladığı ancak ABD ve Kanada'daki birçok pazarda daha az yer alacağı hatırlatıldı. Şirket, salgın nedeniyle öngörülen zararlarının yaklaşık 2,2 milyar ABD doları olduğunu duyurdu.

Dizi ve film sektörü çalışmalara başlıyor

Öte yandan, Holywood yapımı birçok sinema filmi ve dizi filmlerin birçoğunun çekimlerinin yapıldığı British Columbia eyaletinde, Kovid-19 salgını nedeniyle kapanan setler yeniden açılıyor.

Eyalet hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, sinema ve televizyon yapım endüstrisindeki işverenlerin, belirlenen protokoller doğrultusunda çalışmalarına başlayabilecekleri bildirildi.

Açıklamada, sektörde görev alacakların ofis, kişisel hizmet, yiyecek ve içecek hizmetleri ile diğer çalışma ortamlarına ilişkin sağlık otoriteleri tarafından verilen emirlere, bildirimlere veya rehberliklere uymaları istendi.

Eyaletin muhtelif bölgelerinde Riverdale, Supernatural ve The Twilight Zone gibi televizyon dizileri ve bazı sinema filmlerinin sahneleri çekiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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