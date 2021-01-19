Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bini geçti

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 18 bini geçti.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son bir haftada Kovid-19 vaka sayısı 49 bin 5 artarak 715 bin 72'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son bir haftada ölenlerin sayısı 1079 artarak 18 bin 120'ye çıktı.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı da 623 bin 33 oldu.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 16 milyon 612 bin 155 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan