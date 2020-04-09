Kanada'da Kovid-19 kaynaklı ölüm vakası sayısı 476'ya çıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kanada'da Kovid-19 kaynaklı ölüm vakası sayısı 476'ya çıktı - Haberler
Justin Trudeau, Kanada, Güncel

Kanada'da Kovid-19 kaynaklı ölüm vakası sayısı 476'ya çıktı

Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 3 günde 169 kişi daha hayatını kaybetti.

09.04.2020 03:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 03:58
Kanada'da Kovid-19 kaynaklı ölüm vakası sayısı 476'ya çıktı

Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 3 günde 169 kişi daha hayatını kaybetti.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerde artış kaydedilmeye devam ediliyor. Resmi verilere göre, hafta başında 307 olan ölüm vakası sayısı, 169 kişi artarak 476'ya yükseldi. Kanada Sağlık Bakanlığı, aynı zaman diliminde 15 bin 512 olan pozitif Kovid-19 vaka sayısının da 3 bin 779 kişi artarak 19 bin 291'e yükseldiğini duyurdu.

Başbakan Justin Trudeau evindeki karantinadan çıktı

Bu arada, eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kendisini evinde karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaklaşık 1 aydır çalıştığı evinden ilk kez çıkarak federal parlamento binasındaki kabine toplantısına katıldı. Trudeau, günlük basın toplantısında, "Kanadalıların çoğunun evlerinde kalmalarını istediğimiz için evden çalışmaya devam edeceğim ancak özel konular veya stratejik toplantılar için evden ayrılmam gerektiği takdirde tüm uygun önlemleri alarak çıkacağım" dedi.

Kanadalıların dörtte biri sosyal mesafe kuralına uymuyor

Öte yandan ülkede yapılan bir anket, Kanadalıların dörtte birinin 2 metre olan sosyal mesafe kuralına uymadıklarını ortaya koydu. Ipsos isimli araştırma kuruluşunun 3-7 Nisan'da Global News için gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 26'sı sosyal mesafe tedbirine uymadığını söyledi. 1006 kişi ile gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 37'si de ülke genelinde sosyal mesafe uygulamasının ciddiye alınmadığı görüşünde.

Air Canada, işten çıkarttığı 16 bin 500 personelini geri işe aldı

Kanada Havayolları Air Canada'nın, Kovid-19 salgınının patlak vermesinden sonra işten çıkarttığı personelini geri işe aldığı açıklandı. Air Canada, Başbakan Trudeau'nun açıkladığı ücret sübvansiyon programı kapsamında federal bütçeden aldığı destekle 16 bin 500 çalışanını geri işe çağırdı. Şirket işe geri aldığı personeline geriye dönük olarak 15 Mart'tan itibaren ödeme yapacak ve bu uygulama 6 Haziran 2020 tarihine kadar sürecek. Air Canada, Kovid-19 salgını sonrası tüm uçuşlarını durdurmuştu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Yeni koronavirüs tedbiri! Artık özel hastaneler de ücret alamayacak Haberler
Yeni koronavirüs tedbiri! Artık özel hastaneler de ücret alamayacak
Tedavide çığır açacak gelişme! Türk uzmanlar koronanın parmak izini çıkardı Haberler
Tedavide çığır açacak gelişme! Türk uzmanlar koronanın parmak izini çıkardı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin'den getirilen ilaçla atlattı Haberler
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin'den getirilen ilaçla atlattı
Koronavirüs anketinde Trump'a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı Haberler
Koronavirüs anketinde Trump'a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı
Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi
'Biz bize yeteriz' diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı
"Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına...
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin İrem Derici Pınar Deniz Simge Sağın Serdar Ortaç
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Ateş Nisan Polis
Şu an buradasınız: Kanada'da Kovid-19 kaynaklı ölüm vakası sayısı 476'ya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 04:32:04. #1.15#
title