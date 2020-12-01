Kanada'da Kovid-19'dan ölümler 12 bini geçti
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Kanada'da Kovid-19'dan ölümler 12 bini geçti

01.12.2020 02:35 | Son Güncelleme: 01.12.2020 02:38
Kanada'da Kovid-19'dan ölümler 12 bini geçti

Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 84'e yükseldiği bildirildi.

Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 84'e yükseldiği bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir haftada ülke genelindeki Kovid-19 kaynaklı ölümlerde 515 artış kaydedildi. Bu rakamlarla bir hafta önce 11 bin 569 olan Kovid-19 ölümleri, 12 bin 84'e çıktı.

Bakanlık verilerine göre, aynı zaman diliminde Kanada'daki pozitif Kovid-19 vaka sayısı da 35 bin 19 artarak, 340 bin 718'den 375 bin 737'ye ulaştı.

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Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında durumu kritik olarak tanımlanan ve tedavi gören 65 bin 512 hasta bulunuyor.

Kanada genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek toplam 11 milyon 412 bin 572 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 298 bin 141 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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