Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bin 660'a çıktı
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Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bin 660'a çıktı

11.10.2020 22:41 | Son Güncelleme: 11.10.2020 22:45
Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bin 660'a çıktı

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 660'a yükseldiği açıklandı.

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 660'a yükseldiği açıklandı.

Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son bir haftada Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 180 artarak 9 bin 660'a çıktı.

Son bir haftada tespit edilen 16 bin 407 vakayla ülkede toplam vaka sayısı 182 bin 754'e yükseldi, bunlardan 153 bin 214'ü iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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