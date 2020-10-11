Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bin 660'a çıktı
11.10.2020 22:41 | Son Güncelleme: 11.10.2020 22:45
Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 660'a yükseldiği açıklandı.
Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 660'a yükseldiği açıklandı.
Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son bir haftada Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 180 artarak 9 bin 660'a çıktı.
Son bir haftada tespit edilen 16 bin 407 vakayla ülkede toplam vaka sayısı 182 bin 754'e yükseldi, bunlardan 153 bin 214'ü iyileşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan