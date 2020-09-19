Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bin 248'e çıktı
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Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bin 248'e çıktı

Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 248'e çıktı.

Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bin 248'e çıktı
19.09.2020 22:11 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:14

Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 248'e çıktı.

Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında tedavileri devam eden Kovid-19 hastalarından son bir haftada 35 kişi daha yaşamını yitirdi.

Bu kayıplarla geçen hafta 9 bin 213 olan Kovid-19 kaynaklı ölüm vakaları 9 bin 248'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı da son bir haftada 5 bin 203 artarak, 137 bin 663'den 142 bin 866'ya yükseldi.

Öte yandan iki muhalefet partisi liderinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Anamuhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Erin O'Toole ile Quebec Bloğu (Bloc Quebecois) lideri Yves-Francois Blanchet'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdikleri bildirildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Seyit Aydoğan
Seyit Aydoğan
AA Editörü
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