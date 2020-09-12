Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bin 213'e çıktı
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Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bin 213'e çıktı

Kanada'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 213'e çıktığı bildirildi.

Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bin 213'e çıktı
12.09.2020 23:03 | Son Güncelleme: 12.09.2020 23:06

Kanada'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 213'e çıktığı bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 24 kişi daha yaşamını yitirdi.

Bu kayıplarla birlikte geçen hafta 9 bin 189 olan Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 9 bin 213'e çıktı.

Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı da son bir haftada 4 bin 535 artarak, 133 bin 128'den 137 bin 663'e yükseldi.

Ülke genelindeki sağlık tesislerinde bugüne kadar 6 milyon 46 bin 330 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kaynak: AA

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