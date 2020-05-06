Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bini geçti
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Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bini geçti

Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bini geçti
06.05.2020 08:46 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:46

Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor.

Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor.

Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde dün 3 bin 981 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerde, son 24 saatte 185 artış kaydedildi. Salgında ölenlerin toplamı 4 bin 166'ya yükselirken, ülke genelindeki pozitif Kovid-19 vaka sayısı da bin 274 artarak 60 bin 772'den 62 bin 46'ya ulaştı.

Kanadalı bir firma virüse karşı antikorlarla ilaç üretti

Kanada'nın Vancouver kentindeki bir biyoteknoloji firması, Kovid-19 ile enfekte olduktan sonra iyileşen hastalardan alınan antikorlarla bir ilaç ürettiklerini açıkladı. AbCellera Biologics isimli şirketin CEO'su Carl Hansen basına yaptığı açıklamada, antikorlar ile üretilen ilacın, virüse karşı etkin bir aşı bulunana kadar savunmasız toplulukları korumak için kullanılabileceğini söyledi.

Antikorların, hastalıklara karşı savaşmak için insan vücudunun ihtiyaç duyduğu tüm moleküler materyalleri içerdiğini ve hastalara daha hızlı koruma sağlayacağını ifade eden Hansen, "Profilaktik bir antikor bir aşıdan daha etkili olabilir. Kovid-19 için aşı geliştirmeye çalışan birçok grup var ve aşılar küresel mücadelenin çok önemli bir parçası. Ancak yaptığımız şey farklı. Yaptığımız şey, bir hastadaki gerçek bir enfeksiyon ve iyileşmeden kaynaklanan bağışıklık tepkisi olan antikoru, kelimenin tam anlamıyla milyonlarca insanda kullanılabilecek şekilde üretmek." dedi.

Hansen, normalde 5 yıllık bir dönemi gerektiren çalışmanın, uygulanan tekniklerle 4 aya indirildiğini ve söz konusu ilacın temmuzda insanlar üzerinde denenmesine başlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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