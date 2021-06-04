Kanada'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 671'e yükseldi
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Kanada'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 671'e yükseldi

Kanada'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 671'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son bir haftada 205 artarak 25 bin 671'e ulaştı.

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son bir haftada 205 artarak 25 bin 671'e ulaştı.

Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki Kovid-19 salgınına karşı yürütülen aşılama çalışmaları sonrası ölüm ve vaka sayılarında düşüş gözlendi.

Kanada genelinde bir hafta önce 1 milyon 375 bin 783 olan Kovid-19 vaka sayısı, 13 bin 298 artışla 1 milyon 389 bin 81'e çıktı.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 336 bin 303 olarak açıklandı.

Kanada'da bugüne kadar 25 milyon 263 bin 753 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken bunlardan 2 milyon 511 bin 93'üne ikinci doz aşı da yapıldı.

Bu arada Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelindeki sağlık tesislerinde yaşanan sıkıntılar devam ediyor.

Alberta eyaletinde, Kovid-19 hastalarına yoğun bakım ünitelerinde yer açmak için bu yıl boyunca yapılacak 10 binin üzerinde ameliyatın ertelendiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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