Kanada'da kiliselere yönelik boyalı saldırılar
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Kanada'da kiliselere yönelik boyalı saldırılar

Anadolu Ajansı / Dave Chidley - Haberler | Güncel

Kilise duvarlarına yapılan boyalı saldırı Kilisenin papazı Fenando Genogaling ile röportaj Boyanmış kilise duvarlarından detay CALGARY - Kanada'nın önemli gündem maddelerinden biri haline gelen eski yatılı kilise okullarında isimsiz çocuk mezarlarının keşfedilmesinin ardından, Katolik...

Kilise duvarlarına yapılan boyalı saldırı

Kilisenin papazı Fenando Genogaling ile röportaj

Boyanmış kilise duvarlarından detay CALGARY - Kanada'nın önemli gündem maddelerinden biri haline gelen eski yatılı kilise okullarında isimsiz çocuk mezarlarının keşfedilmesinin ardından, Katolik kiliselerine yönelik boyalı saldırılar gerçekleştirilmeye başlandı. Calgary kentinde bulunan St. Luke's Katolik Kilisesi'de boyalı saldırıların hedeflerinden biri oldu. Calgary polisi, kentteki en az 11 kilisesinin tahrip edilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Kanada'da kiliselere yönelik boyalı saldırılar
Kanada'da kiliselere yönelik boyalı saldırılar
Kanada'da kiliselere yönelik boyalı saldırılar
Kanada'da kiliselere yönelik boyalı saldırılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dave Chidley

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