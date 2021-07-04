Kanada'da kiliselere yönelik boyalı saldırılar

Kilise duvarlarına yapılan boyalı saldırı Kilisenin papazı Fenando Genogaling ile röportaj Boyanmış kilise duvarlarından detay CALGARY - Kanada'nın önemli gündem maddelerinden biri haline gelen eski yatılı kilise okullarında isimsiz çocuk mezarlarının keşfedilmesinin ardından, Katolik...