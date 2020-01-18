Kanada'da kar kalınlığı 3 metreyi geçti, acil durum ilan edildi
Kış mevsiminde görülen soğuk havasıyla bilinen Kanada'nın doğusunda yer alan Newfoundland ve Labrador şehirlerinde baş gösteren kar fırtınası sebebiyle acil durum ilan edildiView on euronews.
18.01.2020 21:33 | Son Güncelleme: 18.01.2020 21:33
Kış mevsiminde görülen soğuk havasıyla bilinen Kanada'nın doğusunda yer alan Newfoundland ve Labrador şehirlerinde baş gösteren kar fırtınası sebebiyle acil durum ilan edildiView on euronews
Kaynak: Euronews.com