Kanada'da Kamyon Sürücülerinin Protestosu Sürüyor - Haberler
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Kanada'da Kamyon Sürücülerinin Protestosu Sürüyor

DailyMotion.com - Güncel
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Kanada'nın başkenti Ottowa'da kamyon sürücüleri protesto amacıyla ana caddeleri kapattı.

Kanada'nın başkenti Ottowa'da kamyon sürücüleri protesto amacıyla ana caddeleri kapattı. COVID-19 aşısı zorunluluğunu ve kısıtlamalarını protesto eden sürücülerin eylemi Başbakan Justin Trudeau'nun hükümetine karşı bir gösteriye dönüştü. Yerel yetkililer, kentte trafiği tıkayan eylemin "kontroldan çıktığını" söylüyor.

DailyMotion.com - Güncel

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