Kanada'da İsrail'in ilhak planlarına karşı imza kampanyası İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planlarına karşı, Kanada'da imza kampanyası başlatıldı.

Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME) "Orta Doğu'da Adalet ve Barış için Kanadalılar" adlı grubun öncülüğünde, Kanada'daki kilise, sendika ve insan hakları savunucusu 9 kuruluş, sosyal medya ve internet ortamında başlattıkları kampanyada, halkı İsrail'in bu planlarına karşı çıkmaya çağırdı.

CJPME tarafından hazırlanan ve Kanada parlamentosundaki 4 siyasi partinin milletvekillerini harekete geçmeye çağıran metinde, şunlar kaydedildi:

"Filistin-İsrail krizinde başka bir dönüm noktasındayız. Uluslararası sert kınamalara rağmen İsrail, hala yasa dışı şekilde Filistin topraklarının yeni ve büyük alanlarını ilhak etmeye devam ediyor. Kanadalı sivil toplum örgütleri, milletvekillerinden Kanada'yı İsrail'in ilhaklarına karşı durmaya çağıran bir taahhüdü imzalamalarını istiyor. Lütfen şimdi siz de milletvekilinizi bu taahhüdü imzalamaya ikna etmemize yardımcı olmak için harekete geçebilir misiniz?"

"İlhak hem Filistin hem de İsrailliler için sefalete neden olacaktır"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bu yılın başlarında ülkesinin 1967'den beri işgal ettiği toprakların tamamını ilhak niyetini açıkladığı hatırlatılan metinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın da 1 Temmuz 2020'de buna ABD'nin örtülü desteğini duyurduğu vurgulandı.

Metinde, "İlhak etme gerçekleşirse bu, uluslararası hukuk uyarınca açıkça yasa dışı ve Filistin halkı için de muazzam bir haksızlık olur. Bu durum, müzakere olasılığını neredeyse tamamen ortadan kaldıracaktır. İsrail'in böyle bir hareketi İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesini ertelemekle kalmayacak, aynı zamanda çoğunluğu Filistinli olmakla birlikte İsrailli milyonlarca sivil için de sefalete ve acıya neden olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"Kanadalılar İsrail'e karşı çok daha fazlasını bekliyor"

Halktan, hazırlanan metne isimlerini yazarak kendi bölgelerinden seçilen milletvekillerine elektronik postayla yollamaları istenen metinde, milletvekillerinden de Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya, İsrail'e karşı daha net ve etkili adımlar atması için baskı yapması istendi.

İngiltere parlamentosundaki 130 milletvekilinin Başbakan Boris Johnson'a İsrail'in ilhak planlarına karşı durması çağrısında bulunduğu belirtilen metinde, "Kanada'nın tepkisi çekingen olmuştur. Gerçekten de Başbakan Trudeau ilhak konusunda derin endişelerini kaydetti ve yetkililer Kanada'nın ilhakı tanıma şansının olmadığını belirtti. Ancak Kanadalılar çok daha fazlasını bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Metnin sonunda da milletvekillerinden, "Bir parlamento üyesi olarak, Kanada'nın uluslararası hukuk ve insan haklarını savunmakla yükümlü olduğunu anlıyorum. Bu nedenle, Kanada hükümeti son zamanlarda İsrail liderleri tarafından ilan edilen ilhak planlarına anlamlı bir muhalefet göstermelidir. Kanada hükümetini, ilhak etmeyi durdurmak ve İsrail'in uluslararası hukuka uymasını sağlamak için tüm makul diplomatik ve ekonomik seçenekleri dikkate almaya çağırıyorum." şeklindeki çağrı metnini imzalayıp, Başbakan Trudeau'ya yollaması istendi.

