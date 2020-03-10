Kanada'da ilk ölüm
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Çin Halk Cumhuriyeti, Kanada, Güncel

Kanada'da ilk ölüm

Kanada'da korona virüsü kaynaklı ilk can kaybı yaşandı.

10.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:29
Kanada'da ilk ölüm

Kanada'da korona virüsü kaynaklı ilk can kaybı yaşandı.


Çin'den dünyaya yayılan 4 bin 27 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü nedeniyle Kanada'da ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık yetkilileri, hayatını kaybeden Kanadalının Vancouver'de bakım evinde yaşadığını ifade etti. Hastanın yaşı açıklanmadı.


Ülke genelinde şu ana kadar 70 vak'anın görüldüğü açıklanmıştı. - OTTAWA

Kaynak: İHA

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