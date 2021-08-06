Kanada'da ilk kez Katolik Kilisesinin hayır kurumu statüsünün iptali için kampanya başlatıldı
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Kanada'da ilk kez Katolik Kilisesinin hayır kurumu statüsünün iptali için kampanya başlatıldı

Kanada'da ilk kez Katolik Kilisesinin hayır kurumu statüsünün iptali için kampanya başlatıldı
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada Katolik Kilisesinin hayır kurumu statüsünün, yatılı kilise okulları konusundaki yaklaşımı nedeniyle kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı.

Kanada Katolik Kilisesinin hayır kurumu statüsünün, yatılı kilise okulları konusundaki yaklaşımı nedeniyle kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı.

Kanada'da bugüne kadar Müslümanlara ait hayır kurumlarının karşı karşıya kaldığı, 'hayır kurumu statüsünün iptali' ilk kez Katolik Kilisesi için talep edildi.

Kanada'nın Vancouver kentinde yaşayan David Thomson isimli kişinin change.org isimli internet sitesi üzerinden başlattığı imza kampanyasına, şu ana kadar 6 binden fazla kişi katıldı.

Thomson CBC'ye yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesinin hayatta kalanlara ihanet ettiğini ve değişimi teşvik edecek tek şeyin mali bir sonuç olduğunu söyledi.

Kampanya ile Katolik Kilisesinin hayır kurumu statüsünün iptal edilmesinin yanı sıra mali sübvansiyonların kaldırılmasını ve emlak vergisi muafiyetlerinin sona erdirilmesini isteyen Thomson, "Kanada'daki yerli halk için adaleti, eşitliği ve hakkaniyeti desteklemeye yardım etmek istedim." dedi.

Kariyerinin büyük bölümünde hayır kurumlarında çalıştığını söyleyen Thomson, Kamloops, Cowessess First Nation ve Kanada'nın başka yerlerindeki yatılı okul bölgelerinde bulunan işaretsiz mezar haberlerinin kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

Thomson, kilisenin yerlilere verilmek üzere toplamayı taahhüt ettiği 25 milyon doları toplayamayacağına dair yargı kararı çıkartırken, yeni kilise inşası projelerine 300 milyon dolardan fazla harcadığını öğrendiğinde öfkelendiğini kaydetti.

David Thomson, "Ayrıca, hayatta kalanlara dağıtılması gereken milyonlarca doların Katolik Kilisesi avukatlarına, idarecilerine ve geri dönüşü olmayan yerlere gittiğine dair haberlerden de hayal kırıklığına uğradım."' diye konuştu.

Kanada kanunlarına göre, hayır kurumu statüsü verilen organizasyonlar, halktan topladıkları bağışları amacına uygun kullanmadıkları takdirde Kanada Gelir İdaresi tarafından incelemeye alınıyor.

İnceleme sonunda, toplanan yardımların kanun ve yönergelerde belirlenen usullere uygun harcanmadığının tespit edilmesi durumunda bu kuruluşların hayır kurumu statüsü iptal ediliyor.

Kanada Gelir İdaresi, son yıllarda bu gerekçeyle Müslümanlara ait birçok hayır kurumunun statüsünü iptal ettiği için eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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