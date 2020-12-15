Kanada'da ilk aşı 89 yaşındaki Levesque'ye vuruldu
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Kanada'da ilk aşı 89 yaşındaki Levesque'ye vuruldu

15.12.2020 19:54 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:59
Kanada'da ilk aşı 89 yaşındaki Levesque'ye vuruldu

Geçen hafta BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği aşıyı onaylayan Kanada'nın Quebec kentinde ilk aşıyı 89 yaşındaki Gisele Levesque adlı kadın vuruldu.

Geçen hafta BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği aşıyı onaylayan Kanada'nın Quebec kentinde ilk aşıyı 89 yaşındaki Gisele Levesque adlı kadın vuruldu.

Kanada, geçen hafta Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı ve CEO'su olduğu BioNTech'in Pfizer ile birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısına onay verdi. Verilen onayın ardından Quebec kentinde ilk aşıyı 89 yaşındaki Gisele Levesque adlı kadın vuruldu. O anlar Kanada Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Quebec'te ilk ölümcül yeni virüs vakasının kaydedilmesinin üzerinden 291 gün geçti. O zamandan beri Covid-19 eyalette 7 bin 533 kişiyi öldürdü, yüzlerce kişinin de hasta olmasın neden oldu. Kanada Sağlık Bakanı Patty Hajdu, "Bunu ışığa doğru ilk adım olarak görüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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