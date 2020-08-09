Kanada'da hortumun bir kilometre uzağa savurduğu araçtaki iki kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kanada'da hortumun bir kilometre uzağa savurduğu araçtaki iki kişi öldü

Kanada'nın Manitoba eyaletinde meydana gelen hortum felaketinde iki kişi hayatını kaybetti.

Kanada'da hortumun bir kilometre uzağa savurduğu araçtaki iki kişi öldü
09.08.2020 05:15 | Son Güncelleme: 09.08.2020 05:18

Kanada'nın Manitoba eyaletinde meydana gelen hortum felaketinde iki kişi hayatını kaybetti.

Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Departmanı'ndan yapılan açıklamada, saatteki hızı 190 kilometreyi aşan hortumun, Manitoba'nın Virden kentinde etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, cuma gecesi başlayan şiddetli kasırganın daha sonra hortuma dönüştüğü ve bölgedeki çiftliklerde kullanılan yüzlerce kilogram ağırlığındaki tarım ve iş makinalarını savurduğu belirtildi.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nde yapılan açıklamada da cumartesi günü bölgeye sağlık ekipleri ve diğer görevlilerin gönderildiği, sabah başlayan ve halen devam eden hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 18 yaşlarında iki kişinin cesedinin bulunduğu duyuruldu.

RCMP açıklamasında hortumun, ölen iki kişinin bulunduğu aracı bir kilometre kadar savurduğu kaydedilirken, araçtaki biri erkek biri kadın iki kişinin kasırganın etkisiyle araçtan fırlamış olabilecekleri ifade edildi.

Hortum ekili alanlarda da etkili olurken, çiftlik binalarında da ağır hasarın meydana geldiği bildirildi.

Felaketin yaşandığı Virden kentinin Belediye Başkanı Murray Wright, "Bu korkunç birşeydi. Pek çok insan, rüzgarın bir avluda duran ve yüzlerce kilogram ağırlığında olan bir makineyi nasıl alıp otoyolun bir kilometre ötesindeki başka bir mülke fırlattığını anlayamıyor?" dedi.

Bölgede 2018 yılında meydana gelen ve saatteki hızı 280 kilometreyi bulan hortum felaketinde de bir kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı Güncel
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş 3. Sayfa
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Politika
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Spor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü 3. Sayfa
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada 3. Sayfa
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Belediyenin ortağı olduğu şirketin malzemelerini çalışanlar çaldı
Belediyenin ortağı olduğu şirketin malzemelerini çalışanlar çaldı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
'Kişiye özel' ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
İki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalan Çınar, hayatını kaybetti
İki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalan Çınar, hayatını kaybetti
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı: 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı
Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı: 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
Muharrem İnce'den yeni açıklama: Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum
Muharrem İnce'den yeni açıklama: Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum
Spor spikeri Melih Şendil, cinsiyetçi yorumları nedeniyle tepki topladı
Spor spikeri Melih Şendil, cinsiyetçi yorumları nedeniyle tepki topladı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Çocuğun babasıyla nikahsız olduğu ortaya çıkan Tülin Şahin'den ilk açıklama geldi
Çocuğun babasıyla nikahsız olduğu ortaya çıkan Tülin Şahin'den ilk açıklama geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Yeşim Salkım İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Düğün Lübnan Beyrut Ağustos
Şu an buradasınız: Kanada'da hortumun bir kilometre uzağa savurduğu araçtaki iki kişi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 05:38:22. #1.15#
title