Kanada'da Hokey Takımı Otobüsü TIR'la Çarpıştı, 14 Kişi Hayatını Kaybetti
Kanada'nın Saskatchewan bölgesinde, genç hokey oyuncularını taşıyan otobüsün bir TIR'la çarpışması sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti.
Humboldt Broncos takımının 18 - 21 yaş arasındaki genç takım oyuncularını taşıyan otobüste şoför dahil 28 kişinin olduğu ve kazada 14'ünün hayatını kaybettiği, üçü kritik durumda olan yaralıların ise bölgedeki bir hastanede tedavi altına alındığı duyuruldu.
"HEPİMİZ ŞOKTAYIZ"
Saskatchewan bölgesindeki gençler hokey liginden Humboldt Broncos takımının başkanı Kevin Garinger, "Çok sayıda ölü var, hepimiz şoktayız" değerlindirmesinde bulundu.,
Kaza geçirenlerin ailelerin ise çocuklarından iyi haber alma umuduyla bekleyişlerini sürdürdükleri açıklandı.
YORUMLAR (2)
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bunların şok oldugu kaza bizde ayda 2 kere oluyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. . .Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır