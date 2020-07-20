Kanada'da heykellere boyalı saldırı yapan 3 kişi gözaltına alındı
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Kanada'da heykellere boyalı saldırı yapan 3 kişi gözaltına alındı

Kanada'da ırkçılık karşıtı eylemler sırasında heykellere pembe boya ile saldıran 3 kişi gözaltına alındı.

Kanada'da heykellere boyalı saldırı yapan 3 kişi gözaltına alındı
20.07.2020 22:13 | Son Güncelleme: 20.07.2020 22:37

Kanada'da ırkçılık karşıtı eylemler sırasında heykellere pembe boya ile saldıran 3 kişi gözaltına alındı.

ABD'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan heykel saldırıları devam ediyor. Kanada'nın Toronto kentinde 18 Temmuz günü yapılan ırkçılık karşıtı eylemlerde 3 heykele boyalı saldırı düzenlendi. Göstericiler, Ryerson Üniversitesi'ndeki Egerton Ryerson'ın, Queen's Park'ta bulunan John A. MacDonald'ın ve Kral VII. Edward'ın heykellerini pembe renge boyadı. Heykellere ayrıca sprey ile "Polisin mali kaynağı durdurulsun ve silahsızlandırılsın" ile "Siyahilerin hayatı önemlidir" yazıldı. Saldırının ardından polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Saldırganlar 12 saatin ardından serbest bırakılırken, saldırı ile ilgili davanın ilk duruşması 30 Eylül'de görülecek.

Toronto Polis Şefi Mark Saunders, "Toronto'da insanların dikkatini çekme konusunda başarılı olan protestoların çoğu barışçıl ve yasaldı. Bunun devam edeceğini umuyorum. Toronto Polis Servisi, vatandaşların gösteri yapma hakkını destekliyor ve her zaman barışı korumak için orada olacak" dedi.

Göstericiler ise polisin arkadaşlarını gözaltına almasına tepki gösterdi. Eylemciler, "Köle sahiplerinin ve soykırım yapan kişilerin heykelleri hayatlarımızdan daha mı önemli" ifadelerini kullandılar.

(İHA)

Kaynak: İHA

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