Kanada'da grafen içeren maskeler yasaklandı
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Kanada'da grafen içeren maskeler yasaklandı

Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Kanada'da grafen içeren maskeler yasaklandı

Kanada'da yetkililer, grafen içeren maskelerin satışını durdurdu.

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Kanada'da yetkililer, grafen içeren maskelerin satışını durdurdu.

Hindustan Times'ın haberine göre, ulusal sağlık politikalarının yürütüldüğü Kanada Sağlık Dairesi tarafından dün yapılan açıklamada grafen içeren maskelerin, oluşturabileceği sağlık riskleri nedeniyle dağıtımının, üretiminin ve ithalatının durdurulması istendi.

Grafen içeren maskeler üzerinde araştırma yürüten yetkililer ilk değerlendirmelere göre solunan grafen parçacıklarının akciğer toksisitesine neden olabileceğini belirledi.

Piyasaya sürülen grafenli maskelerin "antiviral" ve "antibakteriyel" özelliklere sahip olduğu iddia ediliyor.

Nanoteknoloji ile üretilen maskelerin Kanada ve Hindistan'da yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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