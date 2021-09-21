Kanada'da genel seçimlerin galibi Başbakan Trudeau oldu

Kanada'da dün yapılan erken genel seçimlerde, Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti birinci oldu.

Kanada Seçim Kurulunun resmi internet sitesinden yayınlanan ve resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Liberal Parti, geçerli oyların yüzde 31,7'sini aldı.

Bu oy oranı ile Kanada Federal Parlamentosundaki 308 sandalyeden 156'sını kazanan Başbakan Trudeau'nun partisi, tek başına iktidar olmak için gereken 170 milletvekilliğini kazanamadı.

Anamuhalefetteki Muhafazakar Parti ise oyların yüzde 34,1'ini almasına rağmen, seçim sistemi nedeniyle toplam 121 milletvekilliği çıkarabildi.

Seçimlerde, Quebec Bloğu Partisi yüzde 8,2 oy (32 milletvekilli), Yeni Demokrat Parti yüzde 17,6 oy (27 milletvekili) ve Yeşil Parti de yüzde 2,2 oy (2 milletvekili) aldı.

Kanada genelindeki seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, 27 milyon 366 bin 297 seçmenden toplam 12 milyon 492 bin 213 kişi oy kullandı. Bu sonuçla seçimlere katılma oranı da yüzde 45,65 oldu.

Seçimler için ülke genelinde açılan 20 binden fazla seçim merkezinde, 105 bin 140 sandıkta oy kullanıldı.

Kanada Halk Partisi Lideri seçilemedi

Bu arada Kanada Halk Partisi Lideri Maxime Bernier, memleketi olan Quebec eyaletinin Beauce kentinde yeterli oy alamadı.

Aşırı sağcı bir politika izleyen Bernier, bir önceki seçimlerde de parlamentoya girememişti.

Seçimlerde parlamentoya giremeyen bir başka parti lideri de Toronto Merkez seçim bölgesinden aday olan Yeşiller Partisi'nin lideri Annamie Paul oldu.

Montreal'deki oylama sırasında kaza

Kanada genelinde sakin ve olaysız geçen genel seçimlerde, son gün Montreal'de meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kadın sürücü, oy kullanmak için sırada bekleyen kalabalığa daldı.

Kazada, 4 erkek, 3 kadın ve 5 yaşındaki bir çocuk hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Kanada'daki erken genel seçimlerin kesin resmi sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.