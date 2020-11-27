Kanada'da Eylül 2021'e kadar nüfusun yarısından fazlasının aşılanması bekleniyor
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Kanada'da Eylül 2021'e kadar nüfusun yarısından fazlasının aşılanması bekleniyor

27.11.2020 23:27 | Son Güncelleme: 27.11.2020 23:35
Kanada'da Eylül 2021'e kadar nüfusun yarısından fazlasının aşılanması bekleniyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sorun çıkmaması halinde Eylül ayına kadar nüfusun yarısından fazlasının aşılanmış olabileceğini açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sorun çıkmaması halinde Eylül ayına kadar nüfusun yarısından fazlasının aşılanmış olabileceğini açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında açıklamalarda bulundu. Başbakan Trudeau, "Her şey yolunda giderse Kanadalıların yarısından fazlası önümüzdeki Eylül ayına kadar aşılanabilir" diye konuştu. Salgınla mücadele edebilmek için şu ana kadar 7 farkı ilaç şirketinden 414 milyon doza kadar aşı temin elde etme stratejisine de değinen Trudeau, bu miktardaki dozun ülkedeki herkesi birkaç defa aşılamaya yetecek kadar olduğunu, salgınla mücadele için farklı yaklaşımların varlığından dolayı Kanada'nın seçeneklerini arttırmak istediğini aktardı.

Kanada'da insanların aşının güvenliğine yönelik endişelerinin bulunduğunu belirten Trudeau, "Sanırım hepimizin sorduğu soru şu, güvenli olacak mı? Etkili olacak mı? Bilim adamlarımızın şu anda çok ama çok dikkatli incelediği şey bu. Bu salgını atlatmak için doğru aşı ne olursa olsun, Kanadalıların bunların milyonlarca dozuna erişme şansı çok yüksek" dedi.

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Sağlık politikalarından sorumlu departman olan "Health Canada" tarafından yapılan açıklamada ise aşı uygulamalarının başlamasından önce aşı adaylarının değerlendirileceği, ABD ve Avrupa'da beklenen onaylar alındıktan sonra incelemelerin yılbaşından önce gerçekleştirileceği ifade edildi. Aşının Kanada tarafından onay alması halinde öncelikli grupların Ocak ve Mart ayları arasında aşılanmaya başlanacağı, Eylül 2021'e kadar ise Kanadalıların yarısından fazlasının aşılanmasının beklendiği ifade edildi. Trudeau'nun "Kanada'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan beri gördüğü en büyük seferberlik çabası" olarak nitelendirdiği salgın sürecinin ülke tarihindeki en büyük aşılama olacağı ve aşı dağıtımı ve tedariki için iyi bir lojistik ağ kurmaya başlandığı duyuruldu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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