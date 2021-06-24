Kanada'da evsizlere destek veren göstericiler ile polis arasında arbede
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Kanada'da evsizlere destek veren göstericiler ile polis arasında arbede

Kanada'da evsizlere destek veren göstericiler ile polis arasında arbede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kanada'nın Toronto kentinde yetkililerin evsiz vatandaşları Trinity Bellwoods Parkı'ndan çıkarmak istemesine karşı çıkan yüzlerce gösterici ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Kanada'nın Toronto kentinde yetkililerin evsiz vatandaşları Trinity Bellwoods Parkı'ndan çıkarmak istemesine karşı çıkan yüzlerce gösterici ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Kanada'nın Toronto kenti, geçtiğimiz salı günü yüzlerce gösterici ile polis arasında yaşanan arbedeye sahne oldu. Kent yetkililerinin Trinity Bellwoods Parkı'nda kalan evsiz vatandaşları parktan çıkarma kararı üzerine onlarca belediye çalışanı, polis memuru ve özel güvenlik görevlisi, evsizlere ait düzinelerce çadırın etrafına metal çit çekti. Çit ve tahliye çalışmalarının ardından evsizlere destek vermek için bir araya gelen yüzlerce kişi, güvenlik güçleri ile karşı karşıya geldi. Gergin anların yaşandığı parkta öğlen saatlerinde kalabalık bir grup protestocu çitleri yıkmaya çalışarak, "Bırakın, bırakın onları" diye sloganlar attı. Polis ekiplerinin çitleri yıkmak isteyen gruba müdahalesi üzerine arbede çıktı. O sırada onlarca protestocu, çitler arasında oluşan boşluğa hücum ederek, etrafı çitlerle çevrili parktan ayrılmak istemeyen evsizlerin yanına koştu. Birçok kadın gösterici bu sırada polis ekipleri ile karşı karşıya geldi. Gerginliğin artması üzerine atlı polisler parka gelirken, polis memurları çitleri yeniden çekti.

Öğleden sonra çitlerin dışındaki kalabalığın büyümesi nedeniyle park çevresine yaklaşık 50 polis memuru konuşlandırıldı. Daha sonra polis ekipleri parkın kuzey bölümündeki çadırları temizlemek için harekete geçerken, polis drone'ları bütün gün parkın üstünde uçuş yaptı. - TORONTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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