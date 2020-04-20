Kanada'da etrafa ateş açan saldırgan biri polis en az 16 kişiyi öldürdü
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BBC

Kanada'da etrafa ateş açan saldırgan biri polis en az 16 kişiyi öldürdü

Üzerinde polis üniforması olan Gabriel Wortman adlı 51 yaşındaki saldırgan, farklı yerlerde aralıklarla toplam 12 saat süren saldırılarının ardından polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

20.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:50
Kanada'da etrafa ateş açan saldırgan biri polis en az 16 kişiyi öldürdü

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde etrafa rastgele ateş açan bir kişi, aralarında bir kadın polis memurunun da bulunduğu en az 16 kişiyi öldürdü.

Üzerinde polis üniforması olan 51 yaşındaki Gabriel Wortman, farklı yerlerde aralıklarla toplam 12 saat süren saldırılarının ardından polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

Bunun ülke tarihindeki en büyük katliamlardan biri olduğu belirtiliyor.

Evleri ateşe verdi

Globe and Mail gazetesine göre polis, Cumartesi gecesi 22.00 sıralarında Portapique köyündeki bir eve ateş açıldığı ihbarını aldı.

Olay yerine gelen polis memurları, evin içinde ve dışında ölenler ve yaralananlar olduğunu ancak şüphelinin bulunamadığını bildirdi.

Sonradan kimliği belirlenen saldırganın köyde iki büyük evi bulunduğu belirtildi.

Bir-buçuk saat sonra yeniden silah sesleri duyulunca, polis Twitter üzerinden bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı.

Görgü tanıkları, saldırganın kendi eviye çevredeki bazı evleri ateşe verdiğini ve buralardan kaçmaya çalışan kişileri vurduğunu söyledi.

Gabriel Wortman, eyalet sınırlarında saatlerce yer değiştirerek saldırılarını sürdürdü ve polis aracıyla açtı.





Wortman, polis takibi sırasında aracını değiştirdi.

Saldırgan daha sonra bir benzin istasyonunda polisle girdiği çatışmada vuruldu.

Halifax'ta bir diş protezi atölyesi olduğu belirtilen Wortman'ın saldırıdaki amacının ne olduğu bilinmiyor.

Polis yetkilileri saldırganın sabıkası olmadığını söyledi

Saldırıda ölenlerin sayısının artabileceği belirtiliyor.

Ölenler arasında Heidi Stevenson adlı 23 yıllık bir polis memuruyla Lisa McCully adlı bir ilkokul öğretmeni de bulunuyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau saldırı için "korkunç bir durum" derken, Nova Scotia Eyalet Başbakanı Stephen McNeil "Bu eyaletimizin tarihindeki en anlamsız saldırılardan biri" diye konuştu.

BBC
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