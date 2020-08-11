Kanada'da eğitim gören Türk lise öğrencisi, 2 kişiyi boğulmaktan kurtardı
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Kanada'da eğitim gören Türk lise öğrencisi, 2 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Kanada'da lise değişim öğrencisi olarak eğitim gören Mehmet İrtiş, Shubie kanalında boğulmak üzere olan bir çifti kurtardı.

Kanada'da eğitim gören Türk lise öğrencisi, 2 kişiyi boğulmaktan kurtardı
11.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:22

Kanada'da lise değişim öğrencisi olarak eğitim gören Mehmet İrtiş, Shubie kanalında boğulmak üzere olan bir çifti kurtardı.

Kültürlerarası Lise Değişim Programları organize eden ISEWorld'ün açıklamasına göre, şirketin seçmelerine katılan ve gösterdiği başarıyla Kanada'da lise eğitimine devam etmeye hak kazanan TED Rönesans öğrencisi Mehmet İrtiş, hem akademik hem de sosyal alandaki başarılarıyla Türkiye'yi gururlandırıyor.

Geçen günlerde gönüllü ailesiyle kano yapmak için Shubie kanalına giden İrtiş, Halifax bölgesinden gelen bir çiftin kano yaparken aniden alabora olduğunu ve suya düştüklerini gördü.

Can yelekleri olmasına rağmen yüzemediklerinden endişeye kapılan çifti fark eden Mehmet İrtiş, hiç tereddüt etmeden onları kurtarmak için suya atladı. Aileyi ve kanolarını sudan çıkaran Mehmet, etrafta bulunanlardan takdir ve övgü topladı.

"Yardım ettiğim için çok mutluyum"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Mehmet İrtiş, boğulmak üzere olan çifte yardım etmenin güzel olacağını düşündüğünü belirterek, "İlk başta onlara kendi kanomdan yardım etmeye çalıştım ama zor oldu. Bu yüzden suya atlamanın daha kolay olduğuna karar verdim. Onlara yardım etmekten mutluydum ancak telefonlarını bulamadığım için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

İrtiş'in gönüllü ailesinden Tony Dorian da pandemi süreci de dahil 2,5 yıldır birlikte yaşadıklarını, Mehmet İrtiş'in artık ailenin gerçek bir parçası olduğunu aktardı.

İrtiş'in çok iyi mizah anlayışına sahip olduğunu ve onları her gün güldürdüğünü belirten Dorian, şunları kaydetti:

"Patty ve ben 6 yıldır NSISP ile birlikteyiz. Hayatımızı çok zenginleştirdi. Seyahat etmeyi seviyoruz ve diğer ülkelere seyahat ederek ve diğer yerlerin kültürünü öğrenmekten çok şey öğreniyoruz. Ama bizimle yaşayan ve ailemizin bir parçası olan bu genç elçilerimiz olduğu zaman çok daha fazlasını öğreniyoruz. Ev sahibi olduğumuz çocukların aileleriyle de böyle bir bağ hissediyoruz. Olay, kesinlikle yaşamı tehdit etmese de Mehmet'in elinden geldiğince yardım etmek için suya nasıl atladığını gerçekten takdir ettim."

"Ülkemizi temsil edecek öğrencileri özenle seçiyoruz"

ISEWorld Genel Müdürü Gökyar Karşit ise İrtiş'i cesaretinden dolayı kutladı.

ISEWorld olarak Türkiye'den Kanada'ya gidecek öğrencilerin seçimlerini büyük bir titizlikle yaptıklarını aktaran Karşit, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizi temsil edecek, akademik yönden başarılı ve belli bir seviyede İngilizce bilen, örf ve adetlerimizi Kanadalılara tanıtacak, başarılara imza atacak öğrencileri seçmeye özen gösteriyoruz. Öğrencimiz Mehmet, bu pandemi döneminde yabancı bir aileye yardım ederek Türklerin nasıl insanlar olduğunu Kanadalılara ispat etmiş oldu. Ayrıca, öğrencimizi yetiştiren velimize, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. İrtiş ve diğer tüm öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Pandemi sürecinde olduğu gibi diğer dönemlerde de her an ulaşabilecekleri bir sisteme sahibiz. Bu nedenle velilerimizin de içi rahat ve bizlere güveniyorlar."

Kaynak: AA

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