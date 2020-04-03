Kanada'da Covid-19 nedeniyle ekonomik krizden etkilenenlere yardım
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Kanada'da Covid-19 nedeniyle ekonomik krizden etkilenenlere yardım

Kanada'da korona virüsü salgını nedeniyle ekonomik krizinden etkilenen vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasında 24 saatte 170 bin dolar toplandı.

03.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:40
Kanada'da Covid-19 nedeniyle ekonomik krizden etkilenenlere yardım

Kanada'da korona virüsü salgını nedeniyle ekonomik krizinden etkilenen vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasında 24 saatte 170 bin dolar toplandı.

Kanada'nın başkentinde yardım kuruluşu olan Ottawa Gıda Bankası (ücretsiz gıda yardımı deposu), korona virüsü nedeniyle sosyal medya kampanyası başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında 24 saatte ünlü hip hop grubu Wu-Tang Clan da dahil olmak üzere gelen büyük bağışların sonucu 170 bin doların üzerinde para topladı. Bağışlardaki artış, Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, e-ticaret şirketi Shopify Direktörü Harley Finkelstein ve Ottawa Gıda Bankası CEO'su Michael Maidment'in yer aldığı internet yayınından sonra gerçekleşti.

Finkelstein, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kampanyanın daha fazla insana ulaşmasını sağlamak amacıyla kendisinin ve eşinin yapacağı 10 bin dolarlık bağışı, bağış toplama girişimi ile alakalı her retweete de 1 dolar bağışlayarak yapacağını duyurdu.

Ottawa Gıda Bankası CEO'su Michael Maidment, Finkelstein'ın söz konusu tweetinin sosyal medyada büyük yankı uyandırdığını, 10 bin dolarlık ilk 7 bağışın geldiğini ve sonrasında da diğer bağışların yapılmasını sağladığını belirtti. Kampanyanın ardından ünlü isimler de "Count me in for $10K (10 bin dolar için beni de say)" hashtagi ile birbirlerini etiketleyerek bağış kampanyasına destek vermeye başladı. İkonik hip hop grubu Wu-Tang Clan da tweet atarak kampanyaya destek verdiklerini ifade etti. Son olarak hip hop grubunun katılımıyla hızla yayılan kampanyada toplanan bağış miktarı 24 saat içinde 170 bin Dolara ulaştı.

Gıda bankası CEO'su Maidment paranın gıda bankasının raflarını doldurmasına yardımcı olacağını, böylece Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik krizden etkilenen vatandaşlara yardımcı olabileceklerini belirtti. Ottawa Gıda Bankasının 100'den fazla yerel ajansla çalışarak ihtiyaç sahiplerine her gün ortalama 14 ton ücretsiz gıda yardımı yaptığı aktarıldı.

Öte yandan korona virüsü nedeniyle 173 kişinin hayatını kaybettiği Kanada'da 11 bin 283 virüs vakası bulunuyor. - TORONTO

Kaynak: İHA

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