Kanada'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi Kanada'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldiKanada, (DHA)- Kanada'nın Toronto kentindeki bir evde yangın çıktı.

Kanada'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kanada, (DHA)- Kanada'nın Toronto kentindeki bir evde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 2 saat sonunda söndürüldü. Evin büyük hasar aldığı yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kanada'nın Toronto kentinin Corktown bölgesindeki bir evde yangın çıktı. Yangın hızla tüm binayı sararken; çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yerel saatle çıkan 09.00'da çıkan yangın, 11.00 sıralarında söndürülebildi. Yangın nedeniyle evin ağır hasar aldığı ve çatısının tamamen çöktüğü aktarıldı. Yetkililer, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirtti ve yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: DHA