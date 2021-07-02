Kanada'da bir yatılı kilise okulundaki bazı çocuk cesetlerinin yakıldığı iddia edildi
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Kanada'da bir yatılı kilise okulundaki bazı çocuk cesetlerinin yakıldığı iddia edildi

Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada'da British Columbia ve Saskatchewan eyaletlerindeki 3 ayrı yatılı kilise okulunda bugüne kadar ulaşılan 1148 isimsiz çocuk mezarı için tartışmalar sürerken Ontario eyaletine bağlı Brantford kentindeki Mohawk Yatılı Kilise Okulu'nda bazı çocuk cesetlerinin yakıldığı iddia edildi.

Kanada'da British Columbia ve Saskatchewan eyaletlerindeki 3 ayrı yatılı kilise okulunda bugüne kadar ulaşılan 1148 isimsiz çocuk mezarı için tartışmalar sürerken Ontario eyaletine bağlı Brantford kentindeki Mohawk Yatılı Kilise Okulu'nda bazı çocuk cesetlerinin yakıldığı iddia edildi.

Brantford Bölgesi Yerli Destek Merkezi tarafından yatılı kilise okullarında kalırken hayatlarını kaybeden çocuklar için bir saygı yürüyüşü düzenlendi.

Brantford Halk Merkezi binasının bahçesinde toplanan binlerce Kanadalı, öğle saatlerinden itibaren Mohawk Yatılı Kilise Okulu'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlardan Doug Enhug, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının da Mohawk Yatılı Kilise Okulu'nda kaldığını söyledi.

Enhug, Mohawk Yatılı Kilise Okulu'nda da isimsiz mezarlar olup olmadığına dair soruya, "Orada hiçbir şey bulamazlar. Çünkü cesetleri yaktılar. O okuldan kurtulan birinden dinledim. Krematoryumda bir cesedi yakarlarken görmüş. Babamdan da defalarca hikayelerini dinledim. Hem o zamanlar okul alanı 1200 dönümden fazlaymış. Şimdilerde 40 dönüm kadar. Arasalar da ne bulacaklar ki?" yanıtını verdi.

Yürüyüşü düzenleyen Brantford Bölgesi Yerli Destek Merkezi Müdürü Rebecca Wilson da "Binada krematoryum var. Orada 'çöplerini' yok ettiklerine dair çok hikaye dinledim. Bölgede yine de arama yapılmasına destek veriyoruz. Aramadan asla bilemeyiz." dedi.

Brantford İslam Merkezi'nin önünden geçen katılımcılara cami görevlileri tarafından ücretsiz soğuk su dağıtıldı.

Yerel polisin önlem aldığı yürüyüşe bölgenin üyesi en kalabalık üç ayrı motosikletli grubu da destek verdi.

Kanada'da bir yatılı kilise okulundaki bazı çocuk cesetlerinin yakıldığı iddia edildi
Kanada'da bir yatılı kilise okulundaki bazı çocuk cesetlerinin yakıldığı iddia edildi
Kanada'da bir yatılı kilise okulundaki bazı çocuk cesetlerinin yakıldığı iddia edildi
Kanada'da bir yatılı kilise okulundaki bazı çocuk cesetlerinin yakıldığı iddia edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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