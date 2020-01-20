Kanada'da bir günde 70 santimetre kar yağdı, ordu devreye girdi
Kanada'nın doğusunda yer alan St.John's kentine şiddetli kar yağışı 24 saat içinde 70 santimetreye ulaştı.
20.01.2020 18:51 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:51
Kanada'nın doğusunda yer alan St.John's kentine şiddetli kar yağışı 24 saat içinde 70 santimetreye ulaştı. Savunma Bakanlığı, saatte 100 kilometre hıza ulaşan kar fırtınası sonrası karlar altına gömülen şehirde, hayatın normale dönebilmesi orduyu seferber etti.View on euronews
Kaynak: Euronews.com