Kanada'da bir binanın çatısında onlarca kişi gözaltına alındı
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Kanada'da bir binanın çatısında onlarca kişi gözaltına alındı

14.11.2020 00:45 | Son Güncelleme: 14.11.2020 00:48
Kanada'da bir binanın çatısında onlarca kişi gözaltına alındı

NEW Kanada'nın Montreal bölgesinde polisin bir binanında tepesinde onlarca kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

NEW Kanada'nın Montreal bölgesinde polisin bir binanında tepesinde onlarca kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Montreal'in Mile End bölgesinde Ubisoft isimli bilgisayar oyunu üreticisi şirketin bulunduğu binanın çatısında polis tarafından operasyon yapıldığı ve onlarca kişiyi gözaltına aldığı bilgisi sosyal medyada birçok görgü tanığı tarafından paylaşıldı.

CBC-Kanada televizyonu ise sıcak gelişmeyi, "St-Laurent Bulvarı üzerindeki Ubisoft binalarından birinde büyük bir operasyon sürüyor, polis herhangi bir yaralanma veya tehdit tespit edilmediğini açıkladı." ifadeleri ile duyurdu.

Polis operasyonu ve gözaltıların 911'e yapılan bir ihbar sonucu başladığı, düzinelerce polisin Ubisoft binasını barikatlarla çevrelediği bilgisi paylaşılırken, olay yerinde birkaç polis kruvazörü ve ambulans bekletildiği kaydedildi.

Montreal Belediye Başkanı Valérie Plante, Twitter adresindeki paylaşımında, polisle temas halinde olduklarını ve insanlardan Mile End bölgesinden uzak durmalarını istediğini söylerken olayın içeriğine dair detaya yer vermedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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