Kanada'da Bir Araç Kaldırıma Çıktı: 2 Ölü

Kanada'nın Toronto kentinde beyaz bir minibüs, kaldırımda yürüyen yayaların arasına girdi.

Olayda en az iki kişi yaşamını yitirirken, sekiz kişinin de yaralandığı açıklandı.

Toronto polisi, sürücünün gözaltında olduğunu duyurdu.

Olayın bir kaza mı, yoksa saldırı mı olduğu netlik kazanmadı.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale, düzenlediği basın toplantısında, olayda ölü ve yaralılar olduğunu belirtirken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.