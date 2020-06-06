Kanada'da binlerce kişiden ırkçılık karşıtı protesto
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Kanada'da binlerce kişiden ırkçılık karşıtı protesto

Kanada'da binlerce kişi ırkçılık karşıtı protesto düzenledi.

Kanada'da binlerce kişiden ırkçılık karşıtı protesto
06.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:46

Kanada'da binlerce kişi ırkçılık karşıtı protesto düzenledi.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ABD'nin bir çok kenti ve farklı ülkelerde başlatılan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. Kanada'da binlerce kişi, ABD'de yaşanan ırkçılığı protesto etmek için şehir merkezlerine akın etti. Ülkenin dört bir yanında yapılan gösterilerde "Nefes alamıyorum", "Yeter artık" sloganları atan protestocular barış, özgürlük ve eşitlik temalı dövizler taşıdı. Başkent Ottawa'da yapılan gösterilere ülkenin Başbakanı Justin Trudeau da katıldı. Trudeau, George Floyd anısına diz çöküp göstericilerin söylemlerine başını sallayarak eşlik etti. Göstericiler daha sonra sloganlar eşliğinde ABD büyükelçiliğine yürüdü.

Toronto şehrinde ise 2 farklı noktada gösteriler düzenlendi. Protestocular, ırkçılık ve şiddet konusunda toplum ve yetkililer arasında diyalog kurmayı umduklarını aktardı. - OTTAWA

Kaynak: İHA

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