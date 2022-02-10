Kanada'da bazı eyaletlerde Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

Kanada'nın bazı eyaletleri, Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaları kaldırmaya başlıyor.

Kanada'nın Alberta, Saskatchewan, Quebec ve Manitoba eyalet hükümetleri, Kovid-19 önlemlerinin bir kısmını veya tamamını kaldırma planlarını açıkladı.

Buna göre, Alberta eyaleti, aşı pasaportu uygulamasına son verirken, bu ayın sonunda da maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını duyurdu.

Saskatchewan eyalet hükümeti, aşı sertifikası programına 14 Şubat'tan itibaren son vereceğini açıklarken zorunlu maske uygulamasının da şubat sonunda sona ereceğini ilan etti.

Quebec Başbakanı François Legault, "Virüsle yaşamayı öğrenmenin zamanı geldi." dediği açıklamasında, eyaletteki kısıtlamaların çoğunun mart ortasına kadar kaldırılacağını ancak maske zorunluluğu ve aşı pasaportunun bir süre daha uygulamada kalacağını söyledi.

Manitoba eyalet hükümeti de bu yılın ilkbahar aylarından itibaren Kovid-19 kısıtlamalarının adım adım kaldırılacağını açıkladı.

Ülke nüfusunun en kalabalık eyaleti olan Ontario'da ise durum farklı. Eyalet Sağlık Bakanı Christine Elliott, uygulamadaki kısıtlamaların hafifletilmesinin dikkatli bir şekilde ve yalnızca güvenli olduğunda söz konusu olacağını söyledi.

Kanada Genel Valisi Simon'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bu arada, Kanada Genel Valisi Mary Simon ve eşi Whit Fraser'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Genel Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Simon'ın hafif belirtiler gösterdiği ve birkaç gün dinleneceği bildirildi.

Kanada Başbakan Justin Trudeau da kısa süre önce Kovid-19'a yakalanmış ve kendini izole etmişti.