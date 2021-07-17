Kanada'da aşırı sıcaklar nedeniyle 808 kişinin öldüğü tahmin ediliyor
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Kanada'da aşırı sıcaklar nedeniyle 808 kişinin öldüğü tahmin ediliyor

Kanada'da aşırı sıcaklar nedeniyle 808 kişinin öldüğü tahmin ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kanada'da British Columbia Adli Tıp Kurumu, British Columbia eyaletini etkisi altına alan sıcak hava dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin istatistikleri güncellerken, soruşturmalar ve otopsiler tamamlanmadığı için ölümlerin kesin nedeni henüz bilinmese de aşırı sıcaklarla...

Kanada'da British Columbia Adli Tıp Kurumu, British Columbia eyaletini etkisi altına alan sıcak hava dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin istatistikleri güncellerken, soruşturmalar ve otopsiler tamamlanmadığı için ölümlerin kesin nedeni henüz bilinmese de aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak 808 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Kanada'da British Columbia Adli Tıp Kurumu, British Columbia eyaletini etkisi altına alan sıcak hava dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin istatistikleri güncelledi. Güncellenen verilerle birlikte 25 Haziran-1 Temmuz arasında aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak toplam 808 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği ifade edildi. Soruşturmalar ve otopsiler tamamlanmadığı için 808 ölümün kaçının doğrudan sıcaklıkla ilişkili olduğunu henüz tam olarak belirlenemezken, söz konusu verilerin geçici olduğu ve değişebileceği aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun klimasız evlerde tek başına yaşayan yaşlılar olduğu kaydedildi.

Öte yandan uzmanlar küresel sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin 2 santigrat derece üzerine çıkması durumunda bu tür sıcak hava dalgalarının her 5 veya 10 yılda bir ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor. - VANCOUVER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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