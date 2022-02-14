Kanada'da aşı karşıtı kamyoncuların kapattığı Ambassador Köprüsü yeniden açıldı

Kanada'da kamyon şoförlerinin Kovid-19 kısıtlamalarına karşı yaptıkları protestoda ulaşıma kapattıkları ABD sınırındaki Ambassador Köprüsü'nün yeniden açıldığı bildirildi.

Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden kamyon şoförlerinin ulaşıma kapattığı Ambassador Köprüsü'nü işleten "Detroit International Bridge Company"nin sözcüsü, köprünün açıldığını duyurdu.

Kanada'nın Ontario eyaletinin Windsor kenti Belediye Başkanı Drew Dilkens yaptığı açıklamada, "Bugün, Ambassador Köprüsü'ndeki ulusal ekonomik krizimiz sona erdi." ifadesini kullandı.

Dilkens, polis ve sınır yetkililerinin güvenli olduğuna karar verdiğinde köprüden geçişlerin sağlanacağını belirtti.

Bu arada, Kanada Sınır Hizmetleri de köprünün açıldığını duyurdu.

Diğer yandan, Windsor Emniyeti yetkilileri, yaklaşık 30 protestocunun gözaltına alındığını açıkladı.

Yetkililer, Ambassador Köprüsü yakınındaki birçok aracın çekildiğini ifade etti.

Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, başkent Ottawa'da aşı karşıtı protesto eyleminde bulunan kamyoncularla belediye arasında anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

Watson, kamyoncuların yerleşim yerlerini terk etmeyi kabul ettiğini ve kamyonlarını belirlenen caddelere çekeceklerini söylemişti.

Ablukadan en fazla etkilenen otomobil endüstrisi liderleri, Windsor kenti yöneticilerinin desteği ile köprünün açılması için 10 Şubat'ta Ontario Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Kanada Ontario Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Geoffrey B. Morawetz, 11 Şubat'ta Ambassador Köprüsü'nün açılmasına hükmetmişti.

Windsor'u ABD'nin Detroit kentine bağlayan Ambassador Köprüsü, her gün yaklaşık 400 milyon dolarlık mal akışı ile Kanada ve ABD arasında önemli bir ticaret geçişi konumunda bulunuyor.