Kanada'da aşı karşıtı kamyonculardan protesto - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanada'da aşı karşıtı kamyonculardan protesto

Kanada'da aşı karşıtı kamyonculardan protesto
AA / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada'da aşı zorunluluğu getirilen tır sürücüleri, kararı protesto için araçlarıyla başkente girecek.

Kanada'da aşı zorunluluğu getirilen tır sürücüleri, kararı protesto için araçlarıyla başkente girecek.

Alberta eyaletinde yaşayan Tamara Lich tarafından 14 Ocak'ta gofundme.com sitesinde başlatılan kampanya, bir haftada ülkenin tamamına yayıldı.

Kampanya sonunda ülkenin tüm eyaletlerinden hareket edecek tırların 29 Ocak'ta başkent Ottawa'daki federal parlamento binası önünde toplanması öngörülüyor.

"Freedom Convoy 2022" (Özgürlük Konvoyu) adı verilen kampanyaya şu ana kadar 20 bine yakın kişi destek verdi.

Kampanya ile hükümetin aldığı, ABD'ye gidecek tüm kamyon sürücülerine Kovid-19 aşısı zorunluluğu kararı protesto ediliyor.

AA / Seyit Aydoğan - Son Dakika Haberleri

Protesto, Kanada, Ocak, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title