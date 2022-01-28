Kanada'da aşı karşıtı kamyoncular protesto için Ottowa yolunda

Kanada'da aşı karşıtı kamyoncu sürücüleri, hükümetin aşı prosedürünü protesto etmek için ülkenin çeşitli şehirlerinden başkent Ottowa'ya gidiyor.

Kanada'da aşı karşıtı kamyon sürücüleri hükümetin, ABD sınırını geçmek isteyen kamyonculara Covid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu kararını protesto etmek için ülkenin başkenti Ottowa'ya akın etti. Dün Ottowa'nın 450 kilometre batısındaki Toronto şehrine ulaşan protestocu kamyoncular, güzergahları boyunca çevre halktan da destek gördü.

Kendilerine özgürlük konvoyu adını veren kamyoncuların bugün akşam saatlerinde Ottowa'ya varması bekleniyor.

"ÖZGÜRLÜK ADINA BİR TEHDİT"

Kanada muhalefetindeki Muhafazakar Parti'nin bazı üyeleri protestoya destek verirken, Kanada Başbakan Justin Trudeau protestoyu özgürlük adına bir tehdit olarak nitelendirdiğini açıkladı.

Yetkililer ise, aşılama ve korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlere karşı olan diğer insanların da Ottawa'daki gruba dahil olmasından endişe duyduklarını ifade etti. Ottawa Polis Şefi Peter Sloly, protestoya katılan kamyon sürücülerinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımların zararsız gibi görünse de güvenlik tehdidine yol açabileceğini savundu. Güvenlik güçlerine teyakkuzda bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.

ELON MUSK'TAN DESTEK

Protestocu konvoya, sosyal medya hesapları üzerinden "Kanadalı kamyon şoförleri harika" yorumunu yapan ABD'li iş adamı Elon Musk'tan destek geldi. Elon Musk ayrıca daha önce ABD'nin korona virüse karşı aldığı önlemleri "faşist" olarak nitelendirmişti.

(Serkan Bayar/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel