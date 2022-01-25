Kanada'da aşı karşıtı kamyoncular için toplanan para donduruldu

Kanada'da iki doz Kovid-19 aşısı olma zorunluluğunu protesto eden kamyon sürücüleri için halkın bağışladığı paralar donduruldu.

Aşı karşıtı yüzlerce kamyon sürücüsünün 23 Ocak'ta başkent Ottawa'ya başlattığı protesto sürüşü için, "gofundme.com" isimli kitle fonlaması platformunun sitesinde bağış kampanyası açılmıştı.

CTV News'in haberine göre, 14 Ocak'tan bugüne kadar kampanyaya katılan 57 binden fazla bağışçı yaklaşık 4,5 milyon Kanada Doları (48 milyon TL) bağışta bulundu.

Sitenin sözcüsü Rachel Hollis, CTV'ye yaptığı açıklamada, "Bağış toplayıcıların fon akışı konusunda şeffaf olmasını ve bu fonların nasıl harcanacağı konusunda net bir plana sahip olmasını istiyoruz. Bu bilgiyi doğrulamak için organizatörle temas halindeyiz. Etkinlik organizatörü, ekibimize fonların nasıl düzgün bir şekilde dağıtılacağına dair belgeleri sağlayana kadar bağış paraları güvenli bir şekilde tutulacak." dedi.

Kanada'nın Alberta eyaletinde yaşayan Tamara Lich isimli bir kadın tarafından 14 Ocak'ta başlatılan Özgürlük Konvoyu isimli kampanya, bir haftada ülkenin tamamına yayıldı.

Kampanya kapsamında ülkenin tüm eyaletlerinden hareket eden kamyoncular, 29 Ocak Cumartesi günü başkent Ottawa'daki federal parlamento binası önünde toplanmayı planlıyor.

Kampanya ile toplanan bağışların, etkinliğe katılan kamyon sürücülerinin akaryakıt, yiyecek ve barınma masraflarının karşılanması için kullanılacağını duyuran Lich, artan paranın da etkinlik sonunda bağışçıların belirleyeceği bir organizasyona bağışlanacağını duyurmuştu.

Trudeau hükümeti, 15 Ocak'ta uygulamaya koyduğu kararla, ABD ile Kanada arasında taşımacılık yapan kamyon sürücülerine iki doz Kovid-19 aşısı olma mecburiyeti getirmişti.