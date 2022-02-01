Kanada'da aşı karşıtı kamyon sürücüleri protesto düzenledi

Gösteriden görüntüler Kanada'nın başkenti Ottawa'da kamyon sürücülerinin iki doz Kovid-19 aşısı olma zorunluluğuna karşı başlattıkları protesto eylemi devam ediyor. Eyleme kamyonları ile katılan sürücülerin yanı sıra onlara destek veren kişiler de federal parlamento binası yakınında toplandı.