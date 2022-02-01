Kanada'da aşı karşıtı kamyon sürücüleri protesto düzenledi - Haberler
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Kanada'da aşı karşıtı kamyon sürücüleri protesto düzenledi

AA, Amru Salahuddien - Güncel
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Gösteriden görüntüler Kanada'nın başkenti Ottawa'da kamyon sürücülerinin iki doz Kovid-19 aşısı olma zorunluluğuna karşı başlattıkları protesto eylemi devam ediyor.

Gösteriden görüntüler Kanada'nın başkenti Ottawa'da kamyon sürücülerinin iki doz Kovid-19 aşısı olma zorunluluğuna karşı başlattıkları protesto eylemi devam ediyor. Eyleme kamyonları ile katılan sürücülerin yanı sıra onlara destek veren kişiler de federal parlamento binası yakınında toplandı.

Kanada'da aşı karşıtı kamyon sürücüleri protesto düzenledi

Kanada'da aşı karşıtı kamyon sürücüleri protesto düzenledi

Kanada'da aşı karşıtı kamyon sürücüleri protesto düzenledi

AA / Amru Salahuddien - Güncel

Protesto, Ottawa, Kanada, Güncel, Haber

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