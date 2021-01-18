Kanada'da aksini beyan etmeyen yetişkinlerin organları, öldüklerinde nakledilmek üzere alınacak
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Kanada'da aksini beyan etmeyen yetişkinlerin organları, öldüklerinde nakledilmek üzere alınacak

18.01.2021 23:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 23:32
Kanada'da aksini beyan etmeyen yetişkinlerin organları, öldüklerinde nakledilmek üzere alınacak

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde yürürlüğe giren yasa uyarınca, yaşı 18'den büyük ve hayattayken aksi yönde bir beyanda bulunmayanların organları, öldüklerinde ihtiyaç sahibi hastalara nakledilmek üzere alınacak.

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde yürürlüğe giren yasa uyarınca, yaşı 18'den büyük ve hayattayken aksi yönde bir beyanda bulunmayanların organları, öldüklerinde ihtiyaç sahibi hastalara nakledilmek üzere alınacak.

Nova Scotia eyalet hükümeti tarafından Nisan 2019'da hazırlanan Organ ve Doku Bağışı Yasası, tüm yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yasa uyarınca, Nova Scotia'daki ikameti bir yıldan fazla olan tüm yetişkinler, iradeleriyle vazgeçmedikleri sürece, yasadaki "varsayılan rıza" hükmü gereğince potansiyel organ bağışçıları olarak kabul edilecek ve bu kişilerden alınan organlar sıra bekleyen hastalara nakledilecek.

Eyalet Organ ve Doku Bağışı Programı Tıbbi Direktörü Dr. Stephen Beed, uygulamanın Kuzey Amerika kıtasında bir ilk ve Nova Scotia'nın da Kuzey Amerika'da yetişkinlerin öldüklerinde organlarını bağışlamaya istekli olduğunu varsayan ilk eyalet olduğunu kaydetti.

Dr. Beed, Kanada genelinde 2019 yılı sonu itibarıyla 4 bin 419 kişinin organ nakli için sıra beklediğini, bu sayının her geçen gün arttığını ifade etti.

Yasanın yürürlüğe girmesi ile sıra bekleyen hastalara organ naklinin hızlanacağını umduğunu söyleyen Dr. Beed, uygulamayı insanlara anlatırken, "bir kişi ölür, diğerleri yaşar" sloganını kullandıklarını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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