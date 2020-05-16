Kanada'da 5.9 büyüklüğünde deprem Kanada'da Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kanada'da Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremce can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Kanada'nın Alberta eyaletinin Grande Cache bölgesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin Grande Cache bölgesinin 29 kilometre batısında meydana geldiğini duyurdu.

Kaynak: DHA